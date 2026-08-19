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Straten in Eethen afgesloten voor werkzaamheden
Vandaag om 14:09 • Aangepast vandaag om 15:59
De Lindestraat, Wilgenstraat en Eikenstraat in Eethen gaan vanaf maandag 24 augustus dicht voor groot onderhoud.
De drie straten krijgen een nieuw hemelwaterriool en verse bestrating. Eerst worden de oude verhardingen verwijderd. Het vernieuwen van de trottoirs volgt later, omdat kabels en leidingen nog aangepakt moeten worden.
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Gedurende deze tijd zijn de straten volledig afgesloten voor verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de woningen wel bereiken via het trottoir.
Werkzaamheden tot oktober
Bij goed weer wordt het werk naar verwachting afgerond op vrijdag 9 oktober 2026. Tot die tijd blijft de afsluiting van kracht.
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