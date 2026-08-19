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Auto ramt auto's en crasht tegen boom in Breda

Vandaag om 14:10 • Aangepast vandaag om 17:12

Een auto die woensdagmiddag van de weg raakte aan de Sint Ignatiusstraat in Breda heeft een flinke ravage veroorzaakt. De bestuurster reed dwars door de lage struiken een parkeerterrein op, waar ze de auto's ramde. Ze kwam tegen de boom tot stilstand.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De automobiliste is door ambulancepersoneel nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Agenten hebben haar thuisgebracht. Waarom de auto van de weg raakte, is niet duidelijk. 

De brandweer kwam de elektrische auto controleren en heeft het voertuig uitgeschakeld. Bergers hebben de auto van de vrouw, en twee andere zwaar beschadigde auto's opgehaald. Een derde auto raakte licht beschadigd en hoefde niet afgevoerd te worden.

De vrouw raakte niet gewond (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De vrouw raakte niet gewond (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Ze kwam tegen de boom tot stilstand (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Ze kwam tegen de boom tot stilstand (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Drie auto's moesten getakeld worden (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Drie auto's moesten getakeld worden (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

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