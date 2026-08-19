Nieuwe ontmoetingsplek: De Huiskamer

In Laarbeek kun je terecht in De Huiskamer voor een praatje, koffie of activiteit. Hier ontmoet je anderen, kun je studeren of werken, en is altijd iets te doen.

Gevonden voor jou

De Huiskamer biedt een laagdrempelige plek waar iedereen welkom is. Je kunt er een kopje koffie drinken, een krant lezen of een boek lenen. Ook zijn er spelletjes beschikbaar en zijn er mogelijkheden om te studeren of te werken.

Naast de dagelijkse activiteiten worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Het programma varieert van gezellige activiteiten tot informatieve bijeenkomsten. Voor een overzicht kun je kijken op hun website of sociale media.

De Huiskamer is bedoeld als een plek om nieuwe mensen te ontmoeten en actief deel te nemen aan de gemeenschap. Het initiatief is er voor iedereen die behoefte heeft aan verbinding of gewoon een fijne plek om te zijn.

Wil je meer weten over wat er te doen is in De Huiskamer? Het programma wordt regelmatig bijgewerkt en is te vinden via hun online kanalen.