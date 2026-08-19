Deze kinderen bouwen houten wijk van 135 hutten in hun laatste vakantieweek
Het Julianapark in Veghel lijkt deze week wel een houten wijk in aanbouw tijdens Veghel in Hout. Zo'n duizend basisschoolleerlingen maken een bouwdorp van afgekeurde pallets. Niet de regen, maar het grote tekort aan spijkers is donderdag het gesprek van de dag. "Jongens mogen onze hut niet in, die stelen onze spijkers."
Wie het Julianapark in Veghel in komt, begeeft zich in een waar kinderparadijs. Het krioelt er van rondrennende kids, er worden gigantische zeepbellen geblazen, er is een klimmuur, opblaaskussens. Kortom: alles waar een kinderhart sneller van gaat kloppen staat in het zorgvuldig omheinde park.
'Krottenwijk'
Het grootste en meest indrukwekkend onderdeel is het bouwdorp met 135 houten hutten, allemaal gebouwd door de meer dan 1000 deelnemers aan de kindervakantieweek. "We hebben twintig vrachtwagens met pallets en honderden kilo's spijkers gekregen", vertelt Stefanie van Haaren van Veghel in Hout, de organisatie van de kindervakantieweek.
"Je moet zorgen dat je een goede constructie hebt." Alsof hij al jaren in de bouw werkt, legt Ties (12) uit hoe je een hut bouwt. Om hem heen klinkt donderdag overal het getik van de hamers. Over de regen doet niemand moeilijk. Luc (9), die op de dakrand van zijn hut staat, vindt de regen zelfs fijn. "Door de regen wordt het hout zachter en sla je de spijkers er makkelijker in."
Nijpend spijkertekort
Aan hout geen gebrek. De organisatie regelde twintig vrachtwagens met pallets en honderden kilo's aan spijkers. Toch is er een schreeuwend tekort aan spijkers in het bouwdorp.
Naast het bouwdorp staat een keet waar spijkers gehaald kunnen worden. Voor het loket staat een lange rij. Emma (9) legt uit hoe het werkt. "We hebben een knipkaart gekregen waarmee we één keer één bakje spijkers kunnen halen. Als er een gat in die kaart is geknipt, krijg je geen spijkers."
Dobbelen en diefstal
Emma en haar hutgenoten Luus (9) en Emma (9) hebben een manier gevonden om aan meer spijkers te komen. "We hebben een casino in onze hut. Voor drie spijkers kun je dobbelen voor meer spijkers."
Zo hebben veel kinderen hun eigen manier om aan spijkers te komen gevonden. Ties (12): "Ik mag eigenlijk ons grote geheim niet vertellen, maar wij halen heel spijkers weg bij andere hutten. Maar dat doen heel veel kinderen."
Bij hut 603 hebben Jolie (8), Carmen (9) en Isa (8) een bordje met de tekst 'geen jongens, niet stelen' naast de ingang opgehangen. "Alleen broers en vaders mogen naar binnen", zegt Isa (8) resoluut. "Andere jongens zijn stom, die stelen onze spijkers."
Het hoogtepunt van de week valt op donderdagavond. "Dan mogen de huttenbouwers blijven slapen in hun bouwdorp. "Al zal van slapen waarschijnlijk weinig komen", vertelt Stefanie van Haaren van de organisatie.