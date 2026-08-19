Kermis in Udenhout: vier dagen plezier

Van zaterdag 29 augustus tot en met dinsdag 1 september is de kermis in Udenhout. Het Tongerloplein wordt omgetoverd tot een gezellige plek met attracties, muziek en lekkernijen. De kermis is dagelijks open van één uur 's middags tot middernacht. Ook dit jaar zijn er speciale activiteiten voor kinderen, zoals de Beestenboel.

Gevonden voor jou

De kermis in Udenhout biedt plezier voor jong en oud. Naast de vele attracties, kunnen kinderen op zondag 30 augustus kennismaken met mascottes en op de foto met draken, een beer en een vos tijdens de Beestenboel. De kermis is dagelijks geopend van één uur 's middags tot middernacht.

Koekloterij

Een vast onderdeel van de kermis is de koekloterij, georganiseerd door Stichting Udenhouts Belang. Door een lot te kopen worden lokale activiteiten gesteund én maken deelnemers kans op een koek. De loterij vindt plaats op zaterdagavond, zondagmiddag en dinsdagavond. De tijden variëren van half zeven 's avonds tot tien uur 's avonds.

Verkeer en afsluitingen

De opbouw van de kermis start op donderdag 27 augustus. Het Tongerloplein en een deel van de Van Heeswijkstraat zijn tijdens de opbouw, de kermis en de afbraak afgesloten voor verkeer. Uiterlijk vrijdag 4 september is de weg weer vrij.

Geluids- en verkeersoverlast

Omwonenden van het Tongerloplein kunnen tijdens de kermisperiode te maken krijgen met geluids- en verkeersoverlast. De organisatie doet haar best dit te beperken en vraagt om begrip.