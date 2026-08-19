Studenten Tilburg University kiezen uit verenigingen

Nieuwe studenten van Tilburg University hebben tijdens de Explore 013 Fair volop keuze uit verschillende verenigingen. Ze kunnen zich aansluiten bij sportclubs, studentenverenigingen of studieorganisaties. De wervingsmarkt vond woensdag plaats en biedt ook leuke extra’s, zoals een gratis truffelburger.

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Op de Explore 013 Fair proberen verenigingen in Tilburg nieuwe leden aan te trekken. Studenten kunnen kiezen uit een breed aanbod, zoals klimclubs, tennisverenigingen en schaakgroepen. Ook voor rugbyliefhebbers en kickboksers zijn er mogelijkheden.

De fair is een jaarlijks evenement en richt zich op eerstejaarsstudenten van Tilburg University. Het doel is om hen een goede start te geven en te helpen bij het vinden van een club die bij hun interesses past. Naast de informatiestands worden er soms ook gratis snacks uitgedeeld, zoals een truffelburger van Thuisbezorgd.

De Explore 013 Fair is een belangrijk onderdeel van de introductieweek van Tilburg University. Het helpt studenten om zich sneller thuis te voelen in hun nieuwe stad en studieomgeving.