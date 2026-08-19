Jeugdopleiding FC Tilburg start maandag nieuw seizoen

Maandag 24 augustus begint bij FC Tilburg het nieuwe seizoen van de jeugdopleiding. Na een zomervakantie staan trainers, vrijwilligers en bestuur klaar om jeugdleden welkom te heten. Met een gevarieerd programma biedt de club jonge spelers de kans om hun vaardigheden te ontwikkelen en plezier te maken.

Gevonden voor jou

De jeugdopleiding van FC Tilburg is al jarenlang een belangrijk onderdeel van de vereniging. Het biedt kinderen en jongeren de kans om op een ontspannen manier kennis te maken met de sport en hun talenten verder te ontwikkelen. Zowel beginners als ervaren spelers zijn welkom.

Dit seizoen hebben de trainers weer een uitgebreid programma samengesteld. Er wordt gewerkt aan basisvaardigheden, tactiek en spelinzicht, en er staan onderlinge wedstrijden op de planning. Ook organiseert de club verschillende activiteiten en competities om de vooruitgang van de spelers te laten zien.

Nieuwe deelnemers welkom

Naast de vertrouwde gezichten hoopt FC Tilburg ook nieuwe jeugdleden te verwelkomen. De opleiding is niet alleen een plek om te leren, maar ook om nieuwe vrienden te maken en samen plezier te hebben. De club benadrukt dat iedereen zich thuis kan voelen en de kans krijgt om te groeien.