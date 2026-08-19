Mats Seuntjens diep geraakt door sterretjesregen: 'Zijn geen woorden voor'
Duizenden sterretjes verlichtten vrijdagavond het donkere Rat Verlegh Stadion. Midden op het veld stonden Mats Seuntjens en zijn partner, die kort daarvoor hun pasgeboren dochtertje verloren. Het indrukwekkende eerbetoon van de NAC-supporters kwam keihard binnen bij de Bredase voetballer. Op NAC.nl vertelt hij nu voor het eerst uitgebreid hoe hij de loodzware periode en die bijzondere avond heeft beleefd. "Daar zijn echt geen woorden voor.”
"Heel intens", noemt Seuntjens de afgelopen periode in een video op het YouTube-kanaal van NAC. "Heel veel emoties. Je slaat je eigenlijk gewoon door elke dag opnieuw heen. Dat is het enige wat je kan doen." Tegelijkertijd ervaart hij veel steun van familie en vrienden, maar zeker ook binnen NAC.
De eerste keer dat hij na het verlies weer naar het trainingscomplex in Zundert ging, zat hij met zijn gedachten nog ergens anders. Eenmaal tussen zijn ploeggenoten merkte hij dat het voetbal hem hielp. "Dan kun je je gedachten toch een beetje verzetten."
Vooral het vertrek van huis valt hem zwaar. Wanneer Seuntjens gaat trainen, proberen familie of vrienden bij zijn vrouw te zijn. "Het is verschrikkelijk moeilijk", vervolgt de speler op het YouTube kanaal van NAC. "Je weet wat voor lastige periode het is en hoeveel pijn daarin zit. Zowel mentaal, maar ook gewoon het fysieke gedeelte bij mijn vrouw."
Het duel tegen TOP Oss liet hij eerder begrijpelijkerwijs schieten, maar toch besloot Seuntjens afgelopen vrijdag thuis tegen VVV weer aan te sluiten bij de selectie. Het was een moeilijke keuze, die hij samen met zijn vrouw maakte.
Zij moedigde hem aan om te gaan. Ook zijn band met NAC speelde mee. "Bij een andere club had ik het heel anders gedaan, denk ik. Maar ik voel me echt een jongen van NAC. Van de supporters. Ik ben echt één van hen. Ik ben gewoon echt een Bredase jongen."
"Het kippenvel stond tot ik weet niet waar."
Tijdens de tweede helft van de wedstrijd viel Seuntjens in. De steun vanaf de tribunes raakte hem al bij de warming-up. "Het kippenvel stond tot ik weet niet waar." Even had hij een moment voor zichzelf nodig.
Na afloop volgde het grote eerbetoon. De stadionlichten gingen uit en zo'n achttienduizend sterretjes werden aangestoken als steunbetuiging aan Seuntjens en zijn vriendin. Samen stonden ze op het veld, omringd door zijn collega's.
"Daar zijn echt geen woorden voor", vervolgt Seuntjens. "Je probeert woorden te zoeken, maar die bestaan er echt niet voor." Pas bij het terugzien van foto's en video's dringt het volgens hem steeds meer door. Vooral de kracht van zijn vrouw raakte hem. "Dat zij daar voor het publiek staat, zo sterk. Dat is fantastisch voor mijzelf."
Bekijk hier het eerbetoon van NAC-fans:
De steun bleef niet beperkt tot Breda. Ook bij voormalige clubs als Fortuna Sittard en FC Groningen werd bij het verdriet stilgestaan. Seuntjens zag zelfs reacties uit Portugal en Brazilië voorbijkomen. "Ik was altijd de persoon van: ik pak het zelf wel op. Maar die steun voel je wel echt."
Voor iedereen die hem en zijn gezin de afgelopen periode heeft gesteund, heeft hij vooral één boodschap: "Mijn oprechte dankbaarheid vanuit het hart aan iedereen die aan ons denkt."
Bekijk hier het hele dankwoord van Mats Seuntjens: