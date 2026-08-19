Mats Seuntjens diep geraakt door sterretjesregen: 'Zijn geen woorden voor'

Duizenden sterretjes verlichtten vrijdagavond het donkere Rat Verlegh Stadion. Midden op het veld stonden Mats Seuntjens en zijn partner, die kort daarvoor hun pasgeboren dochtertje verloren. Het indrukwekkende eerbetoon van de NAC-supporters kwam keihard binnen bij de Bredase voetballer. Op NAC.nl vertelt hij nu voor het eerst uitgebreid hoe hij de loodzware periode en die bijzondere avond heeft beleefd. "Daar zijn echt geen woorden voor.”

"Heel intens", noemt Seuntjens de afgelopen periode in een video op het YouTube-kanaal van NAC. "Heel veel emoties. Je slaat je eigenlijk gewoon door elke dag opnieuw heen. Dat is het enige wat je kan doen." Tegelijkertijd ervaart hij veel steun van familie en vrienden, maar zeker ook binnen NAC.

De eerste keer dat hij na het verlies weer naar het trainingscomplex in Zundert ging, zat hij met zijn gedachten nog ergens anders. Eenmaal tussen zijn ploeggenoten merkte hij dat het voetbal hem hielp. "Dan kun je je gedachten toch een beetje verzetten."

Vooral het vertrek van huis valt hem zwaar. Wanneer Seuntjens gaat trainen, proberen familie of vrienden bij zijn vrouw te zijn. "Het is verschrikkelijk moeilijk", vervolgt de speler op het YouTube kanaal van NAC. "Je weet wat voor lastige periode het is en hoeveel pijn daarin zit. Zowel mentaal, maar ook gewoon het fysieke gedeelte bij mijn vrouw."

Het duel tegen TOP Oss liet hij eerder begrijpelijkerwijs schieten, maar toch besloot Seuntjens afgelopen vrijdag thuis tegen VVV weer aan te sluiten bij de selectie. Het was een moeilijke keuze, die hij samen met zijn vrouw maakte.