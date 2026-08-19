Gratis activiteiten voor groene tuinen in Esbeek

In Esbeek worden drie gratis activiteiten georganiseerd om tuinen groener te maken. Het programma ‘Samen maken we Esbeek groener’ biedt praktische tips en workshops in samenwerking met IVN Natuureducatie.

Gevonden voor jou

Inwoners van Esbeek kunnen gratis deelnemen aan drie activiteiten om hun tuin aantrekkelijker te maken voor vogels, vlinders en bijen. Het programma is bedoeld om meer natuur in tuinen te brengen en helpt bewoners ook bij het voorbereiden van hun tuin op extreme weersomstandigheden zoals warme zomers en hevige regenbuien.

De eerste activiteit is een webinar op 17 september van half acht tot negen uur ’s avonds. Tijdens deze online bijeenkomst krijgen deelnemers praktische tips voor het vergroenen van hun tuin. Ook wordt uitgelegd hoe je je tuin klimaatbestendig kunt maken.

Workshops en planten ophalen

Op 29 oktober vindt een workshop plaats in Esbeek van half acht tot negen uur ’s avonds. Hier leren deelnemers hoe ze tegels kunnen vervangen door groen en welke planten het beste passen in hun tuin. Na de workshop kunnen ze direct thuis aan de slag.

Op 20 november is er een feestelijke plantdag in Esbeek van vier uur tot half zeven ’s avonds. Inwoners kunnen dan gratis een pakket met inheemse planten ophalen. Hiermee kunnen ze eenvoudig tegels vervangen door bloemen en planten die bijdragen aan de lokale biodiversiteit. Voor wie meer wil, zijn er ook pakketten om een klein minibos in de tuin te beginnen.

Het programma wordt georganiseerd in samenwerking met IVN Natuureducatie. Deelnemers leren niet alleen hoe ze hun eigen tuin groener kunnen maken, maar dragen ook bij aan een natuurlijker en duurzamer Esbeek.