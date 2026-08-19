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Middenveldster Groenen twee jaar langer bij Paris Saint-Germain

Vandaag om 16:21 • Aangepast vandaag om 16:47
Jackie Groenen verlengt haar contract bij Paris Saint German (foto: ANP).
Jackie Groenen verlengt haar contract bij Paris Saint German (foto: ANP).

Voetbalster Jackie Groenen uit Riel heeft haar contract bij Paris Saint-Germain met twee jaar verlengd. De 31-jarige middenveldster ligt nu tot de zomer van 2029 vast bij de nummer 3 van Frankrijk van afgelopen seizoen.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De 132-voudig Oranje-international Groenen speelt sinds 2022 bij de club uit Parijs, toen ze overkwam van Manchester United. De middenveldster uit Riel staat op 112 duels voor PSG, waarin ze zes keer scoorde. 

Bij de Franse club zou Groenen naar verluidt iets minder dan twee ton per jaar verdienen. 

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