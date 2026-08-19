Bijna een uur vertraging op A58 richting Tilburg door spoedtransport

Een spoedtransport zorgde woensdagmiddag voor een flinke file op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Even voor vijf uur 's middags was de vertraging al bijna een uur.

De linkerrijstrook was in de richting van Tilburg dicht tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. Rond kwart over vijf is de rijstrook vrijgegeven en loopt de vertraging af.

Bij een spoedtransport moeten bijvoorbeeld bloed, organen of medische spullen door hulpdiensten vervoerd worden. Daarom wordt een rijstrook afgesloten.