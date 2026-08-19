Spoedtransport zorgt voor flinke vertraging op A58 richting Tilburg

Een spoedtransport heeft woensdagmiddag voor een flinke file gezorgd op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Even voor vijf uur 's middags was de vertraging al bijna een uur.

De linkerrijstrook was in de richting van Tilburg dicht tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. Rond kwart over vijf is de rijstrook vrijgegeven en liep de vertraging af.

Bij een spoedtransport moeten bijvoorbeeld bloed, organen of medische spullen door hulpdiensten vervoerd worden. Daarom werd een rijstrook afgesloten.

Vaker rijstrook dicht voor spoedtransport

Voor spoedtransporten wordt vaker een deel van een snelweg afgesloten. Dat is volgens Rijkswaterstaat soms nodig om een transport "zo stabiel en zo snel mogelijk te verplaatsen".

Op drukke wegen tijdens de spits, zoals in het geval van woensdagmiddag op de A58, kan een spoedtransport hard blijven rijden, zonder te hoeven remmen en op te trekken.

In deze video zie je hoe zo'n spoedtransport in z'n werk gaat: