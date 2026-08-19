NAC Breda contracteert middenvelder Imran Nazih

Imran Nazih heeft een contract getekend bij NAC Breda. De 20-jarige middenvelder verbindt zich voor twee seizoenen aan de club, met een optie voor nog eens twee extra seizoenen.

Gevonden voor jou

De voormalig jeugdinternational van Nederland en Marokko draait sinds de start van de voorbereiding mee bij de eerste selectie van NAC. Hij maakte indruk tijdens de competitiewedstrijden tegen TOP Oss en VVV-Venlo, waarna de club besloot hem definitief vast te leggen.

In de zomer van 2025 sloot Nazih aan bij NAC Onder 21, nadat hij overkwam van FC Volendam. In Volendam doorliep hij een deel van de jeugdopleiding en maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal. Daarvoor speelde de geboren Amsterdammer bij Zeeburgia en Ajax, waar hij zijn basisopleiding genoot.

Scouting en doorstroming

De technische staf van NAC Breda is tevreden over de ontwikkeling van Nazih. Volgens Technisch Directeur Peter Maas sluit de middenvelder aan bij de selectie na gerichte scouting binnen de NAC Academie. Hij noemt Nazih een vaardige en gedreven speler die multifunctioneel inzetbaar is.

Nazih zelf is trots op zijn nieuwe contract en kijkt ernaar uit om belangrijk te worden voor het team. Hij hoopt in de komende wedstrijden zoveel mogelijk speeltijd te krijgen en een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van NAC.