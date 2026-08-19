Vrouw drie keer gestoken door Europese hoornaar, nest teistert natuurgebied

Een vrouw is woensdagmiddag drie keer gestoken door een Europese hoornaar in een natuurgebied aan de Valkeniersbaan in Oisterwijk. De brandweer moest te hulp schieten om de vrouw uit het natuurgebied te redden. Afgelopen week zouden meer mensen gestoken zijn.

Met behulp van een terreinwagen van de brandweer werd de vrouw uit het natuurgebied geholpen. Ambulancemedewerkers droegen brandweerpakken ter bescherming, mochten de hoornaars weer gaan steken.

Volgens gasten van een camping bij het natuurgebied zijn er afgelopen zondag tien mensen gestoken door de Europese hoornaars. Drie van hen zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Waarschuwingen genegeerd

Natuurmonumenten zit met de handen in het haar door het nest. Het nest zit in een holle boom in het natuurgebied, dat Natuurmonumenten beheert. De beheerder heeft al meerdere waarschuwingen opgehangen en een lint gespannen. Ook is een wandelroute afgesloten.

Volgens een woordvoerder van de organisatie worden deze waarschuwingen regelmatig genegeerd, waardoor mensen in de buurt komen van het nest en gestoken worden. Een boswachter en een deskundige gaan deze week bekijken of zij andere maatregelen kunnen nemen.