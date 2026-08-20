Slager Henk (73) wil zaak overdragen, maar IND houdt opvolging tegen

Boxmeer dreigt zijn laatste echte slagerij kwijt te raken. Slager Henk Meulepas (73) wil zijn zaak overdragen aan zijn aangenomen dochter Aicha (26) uit Guinee, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weigert haar een verblijfsvergunning. “Een andere opvolger is er niet. Dan moeten de deuren sluiten.”

Al 33 jaar zijn Wilbertoordenaar Meulepas en zijn vrouw eigenaar van hun eigen slagerij in Boxmeer. In het begin als kiloslager met vlees van eigen boerderij, uiteindelijk als keurslager. Inmiddels beginnen de jaren echter te tellen. “Hier kan ik niet tot mijn honderdste mee doorgaan”, zegt Meulepas tegen Omroep Land van Cuijk . “Ik kan het niet meer allemaal bijbenen.”

Uitgehuwelijkt

Twaalf jaar geleden ontmoette het echtpaar op vakantie in Gambia de toen 14-jarige Aicha, die uit haar eigen land Guinee gevlucht was om uithuwelijking te ontwijken. De grote lijdensweg die de jonge vrouw had moeten ondergaan, bracht Henk en zijn vrouw ertoe om Aicha onder hun vleugels te nemen.

In 2022 kwam ze uiteindelijk naar Nederland. Ze kon bij het gezin Meulepas inwonen. Aicha was toen te oud om nog officieel geadopteerd te worden, hoe graag haar nieuwe Nederlandse ouders dat ook hadden gewild. “We zien haar echt als onze dochter. Als het zou kunnen, zou ze onze achternaam aannemen.”

Ze kreeg een baan in de slagerij in Boxmeer, waar ze inmiddels op reclameposters staat met die achternaam. “Een opleiding heeft ze niet gehad, maar ze is vakbekwaam en kan alle taken in de slagerij uitvoeren”, vertelt Meulepas. “Aicha is heel pienter, en ook supervriendelijk naar klanten toe. Ze is hier echt in het hart gesloten.”



IND weigert verblijfsvergunning

De immigratie en naturalisatiedienst IND is een stuk minder meelevend. Volgens de IND zou Aicha ‘gewoon’ terug kunnen keren naar Guinee. “Dat terwijl ze daar na alles wat ze meegemaakt heeft echt niet veilig zou zijn”, vertelt de slager. “Misschien zien ze het ook niet zoals wij het voelen, namelijk dat ze onze dochter is. Maar we hebben beroep ingediend. We wachten nu op de uitkomst daarvan.”



Ook voor Aicha zelf, die een aardig woordje Nederlands spreekt, is het een spannende tijd. “De familie Meulepas is voor mij familie. Ze zijn niet écht mijn ouders, maar zo voel ik het wel en zij voelen het ook zo. Ze hebben zo lang in de slagerij gewerkt, en ik zou het graag overnemen van ze. Het is leuk werk. Maar ik weet niet wat de toekomst gaat brengen en wat de IND gaat doen. Voor nu heb ik nog geen verblijfsvergunning. Dat is moeilijk.”

Mocht die verblijfsvergunning er inderdaad niet komen, dan verliest het gezin Meulepas hun zaak én hun aangenomen dochter. “Voor Boxmeer is het erg als de slagerij verdwijnt", vindt de 73-jarige slager. "Ook de ondernemers hier willen heel graag dat de zaak blijft. Maar het ergste zou het toch wel zijn om Aicha te verliezen.”