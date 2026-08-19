Wielertocht afgelast en Defend United 1 jaar actief: dit mag je niet missen

Wielertocht afgelast door bosbrand en Defend United is één jaar actief. Dit zijn de vier verhalen van woensdag die je niet mag missen.

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Actiegroep Defend United bestaat één jaar en telt inmiddels 25 afdelingen door heel Nederland. De groep ontstond na ongeregeldheden met Syrische jongeren tijdens de kermis in Den Bosch. Kopstukken Gradus en Marinus verklaren zich tegen het huidige asielbeleid en voeren burgerpatrouilles uit, maar ontkennen geweld te gebruiken. De NCTV heeft de groep op de radar staan wegens mogelijke normalisering van rechts-extremistisch gedachtegoed. Lees hier hun verhaal.

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Er is ook nog nieuws uit Engelen. Hakenkruizen en leuzen zoals 'racisten' en 'Fuck Defend' werden maandenlang gespoten bij tegenstanders van de geplande asielopvang voor vijftig minderjarigen. De bekladdingen vonden plaats op stoepen bij huizen met anti-azc posters. Defend United veroordeelt nu ook eerdere bekladdingen en vernielingen bij voorstanders, en dreigt betrokkenen uit de groep te zetten. Hier lees je het hele verhaal.

Verder nog: vijf Eindhovense gemeenteraadsfracties roepen minister van Buitenlandse Zaken op tot actie voor Omar Elshal. De ASML-medewerker uit Eindhoven zit al tien maanden vast in Egypte op beschuldiging van het beschadigen van de reputatie van het land. Hij werd opgepakt tijdens een familiebruiloft en verscheen niet bij zijn rechtszaak. De fracties vinden dat Nederland zich actiever moet inzetten voor de Egyptische Nederlander. Lees zijn verhaal hier.

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Tot slot: de wielertoertocht Diekirch-Valkenswaard van 255 kilometer gaat zaterdag niet door vanwege de natuurbrand in de Belgische Ardennen. De organisatie vindt het niet verantwoord om door het getroffen gebied te fietsen terwijl inwoners worden opgeroepen binnen te blijven. De korte route van 150 kilometer vanaf Valkenswaard gaat wel gewoon door. Lees hier meer.



