Bloemist kan na vijf weken dicht niet open, auto crasht tegen haar kiosk

Dubbele pech voor eigenaresse Samanta van bloemenkiosk Incognito in Veldhoven. Na een verbouwing recht voor de deur en een bouwvakvakantie zonder klanten zou ze woensdag eindelijk weer de deuren openen. De verse bloemen stonden klaar in de vaas, maar toen een auto dinsdag de voorgevel van haar kiosk ramde, kon ze de deuren weer sluiten.

De bloemenkiosk staat op een parkeerterrein achter de Plus-supermarkt in Veldhoven. Daar wordt al weken flink verbouwd, want de supermarkt gaat uitbreiden. "Met die verbouwing recht voor de deur draai je geen omzet", vertelt Samanta.

Daarom besloot de eigenaresse om haar bloemenwinkel twee weken voor de bouwvakvakantie al te sluiten. In totaal bleef ze vijf weken dicht om daarna weer met goede moed aan het werk te gaan. "Ik had alles ingekocht om weer mooie boeketten te maken." Woensdag zou de bloemist weer opengaan, maar dat liep net iets anders dan gehoopt.

'Voorgevel eruit'

Een automobiliste die dinsdag haar wagen wilde keren, reed met volle vaart tegen de pui van de kiosk. "De voorgevel ligt er deels uit en de balken zijn gespleten. Ze komen donderdag of vrijdag de schade opnemen", baalt Samanta. Wanneer ze weer open kan, durft de bloemist niet te zeggen.

Extra balen is het voor de eigenaresse dat de verbouwing gewoon verder gaat en dat volgende week de stoep voor haar bloemenwinkel eruit wordt gehaald. Ook geen goede voorbode voor de verkoop, vreest ze.

"Gelukkig heb ik met de supermarkt geregeld dat ik alles wat ik had ingekocht daar kan verkopen. Vanmiddag waren alle boeketjes al verkocht", vertelt ze opgelucht. Ook op Facebook krijgt Samanta veel hartverwarmende reacties van haar klanten. "Dat is heel positief", lacht ze.