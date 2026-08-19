Politie zoekt vermiste Bert (74), fiets gevonden na zijn verdwijning

De politie is op zoek naar de 74-jarige Bert uit Heusden. Hij verdween dinsdag rond het middaguur op zijn fiets vanuit huis. Zijn fiets is een dag later teruggevonden, maar van Bert ontbreekt ieder spoor.

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Bert vertrok rond het middaguur bij zijn woning aan de Demer in Heusden. Zijn fiets werd een dag later teruggevonden aan de Waalbandijk in Zaltbommel. In die omgeving heeft de politie uitgebreid gezocht naar hem, maar er is niets gevonden.