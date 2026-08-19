Geldrop-Mierlo test slimme rattenvallen tegen overlast

De gemeente Geldrop-Mierlo is gestart met een proef waarbij slimme rattenvallen worden ingezet. Deze vallen moeten helpen om rattenoverlast sneller en gerichter aan te pakken. De technologie registreert gevangen ratten automatisch en geeft een melding aan de gemeente. De pilot vindt plaats op plekken waar eerder meldingen van ratten zijn gedaan.

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De slimme rattenvallen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in openbare ruimtes. Ze zijn afgesloten en beveiligd, zodat kinderen, voorbijgangers en huisdieren niet bij de inhoud kunnen komen. Wanneer een rat wordt gevangen, registreert de val dit automatisch en stuurt een digitale melding naar de gemeente. Hierdoor hoeven medewerkers niet elke val handmatig te controleren.

De technologie maakt het mogelijk om sneller en efficiënter te handelen. Gemeentemedewerkers kunnen direct naar de locaties waar activiteit is en de beschikbare tijd en middelen beter inzetten. Het doel is om rattenoverlast gerichter en zorgvuldiger aan te pakken.

Gerichter inzicht

De pilot wordt uitgevoerd op een beperkt aantal plekken in Geldrop-Mierlo waar eerder ratten zijn gesignaleerd of meldingen over zijn binnengekomen. Het plaatsen van een val betekent niet dat er direct sprake is van een rattenplaag. Door op bekende locaties te monitoren, wil de gemeente beter inzicht krijgen in de omvang van de overlast en de meest effectieve aanpak.

Inwoners spelen ook een belangrijke rol in deze aanpak. Met meldingen via de BuitenBeter-app helpt de gemeenschap de gemeente om rattenlocaties en ontwikkelingen in kaart te brengen. Deze informatie maakt het mogelijk om maatregelen nog gerichter te nemen.

Resultaten bepalen toekomst

De proef moet duidelijk maken wat slimme rattenvallen in de praktijk opleveren. Na afloop worden de resultaten zorgvuldig geëvalueerd. Op basis van die evaluatie beslist de gemeente of de technologie een blijvende oplossing is voor rattenoverlast en waar de vallen eventueel vaker kunnen worden ingezet.