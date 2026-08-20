Militair onder invloed slingert met auto over de weg in Eindhoven

De marechaussee heeft maandagavond een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol. Hij reed slingerend over de weg.

De militair werkt in Nederland. Hij bleek een ademalcoholgehalte van 706 (µg/l), dat ongeveer gelijk is aan 1,60 promille alcohol, in het bloed te hebben. Dit is ruim drie keer de wettelijke limiet van 0,5 promille (220 µg/l) voor ervaren bestuurders in Nederland.

Het rijbewijs van de militair is afgepakt en daarnaast heeft de bestuurder een rijverbod gekregen.