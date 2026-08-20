College Zundert wil woningbouw op vrijkomende locaties

Het college van B&W van Zundert heeft plannen aangekondigd voor woningbouw op locaties die vanaf 2029 vrijkomen. Ook het omgevingsplan voor een uitbreiding van een bedrijf in Wernhout is voorgesteld aan de gemeenteraad.

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Het college van burgemeester en wethouders in Zundert heeft tijdens de vergadering op 18 augustus een voorstel gedaan om woningbouw mogelijk te maken op drie locaties die in de toekomst vrijkomen. Het gaat om de Annaschool, Zonnebloem en sporthal Onder de Mast. Deze gebouwen worden vanaf 2029 niet meer gebruikt, omdat de gebruikers naar het nieuwe Kindcentrum verhuizen.

Hoewel er nog geen concrete bouwplannen zijn, spreekt het college nu al de intentie uit om woningbouw als mogelijke ontwikkelrichting te zien. Dit past binnen de ambitie van de gemeente om meer woningen te bouwen en aan de groeiende vraag te voldoen. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de druk op het stroomnet, en wordt gekeken naar mogelijkheden om projecten bij de netbeheerder aan te melden.

Uitbreiding bedrijf in Wernhout

Daarnaast heeft het college een voorstel gedaan voor het TAM-omgevingsplan bij de Grote Heistraat 26 en 26a in Wernhout. Op deze adressen bevinden zich een aannemers- en timmerbedrijf en een voormalig agrarisch bedrijf. De initiatiefnemer wil de locaties herontwikkelen door de bestaande gebouwen te vervangen met één nieuwe bedrijfshal en twee bedrijfswoningen. Het plan heeft eerder ter inzage gelegen en kan nu door de gemeenteraad worden vastgesteld.

De officiële besluitenlijst van de vergadering wordt een week later gepubliceerd op de website van de gemeente Zundert.