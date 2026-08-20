Advertentie
Wielerwedstrijd Rouleurs op 13 september in Chaam
Vandaag om 09:16
Op zondag 13 september vindt van half negen tot tien uur ’s ochtends de wielerwedstrijd Rouleurs plaats op de Snijderseweg in Chaam.
De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor de wielerwedstrijd Rouleurs. Het parcours loopt over de Snijderseweg, tussen de Zuurstraat en de Kloosterstraat. De vergunning is op 11 augustus verzonden.
De wedstrijd zal plaatsvinden op zondag 13 september 2026. De weg is gedurende het evenement tijdelijk afgesloten voor verkeer.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie