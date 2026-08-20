Navigatie overslaan
Ontdek

Wielerwedstrijd Rouleurs op 13 september in Chaam

Vandaag om 09:16

Op zondag 13 september vindt van half negen tot tien uur ’s ochtends de wielerwedstrijd Rouleurs plaats op de Snijderseweg in Chaam.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor de wielerwedstrijd Rouleurs. Het parcours loopt over de Snijderseweg, tussen de Zuurstraat en de Kloosterstraat. De vergunning is op 11 augustus verzonden.

De wedstrijd zal plaatsvinden op zondag 13 september 2026. De weg is gedurende het evenement tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Alphen-Chaam

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.