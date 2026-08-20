Vergunning voor 3D handboogschieten in Bergeijk

HBV Sint Bernardus heeft toestemming gekregen om op 29 en 30 mei 2027 een 3D handboogschietwedstrijd te organiseren aan de Schietbergdreef en De Paaldreef in Bergeijk.

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De gemeente Bergeijk heeft op 18 augustus 2026 een vergunning verleend voor het organiseren van een 3D handboogschietwedstrijd. Het evenement wordt gehouden op twee dagen: zaterdag 29 mei en zondag 30 mei 2027.

De activiteiten vinden plaats aan de Schietbergdreef en De Paaldreef in Bergeijk en omvatten onder meer het produceren van geluid en het schenken van alcohol tijdens het evenement. De vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.