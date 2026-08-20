Vergunning voor collecte in Luyksgestel en Weebosch goedgekeurd

Het Sint-Nicolaascomité heeft toestemming gekregen om in week 41 en 42 van dit jaar een collecte te houden in Luyksgestel en Weebosch. De gemeente Bergeijk heeft de vergunning hiervoor op 18 augustus 2026 afgegeven.

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De collecte is bedoeld voor het inzamelen van geld en goederen en zal plaatsvinden in de kernen van Luyksgestel en Weebosch. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 17248024 en valt onder de bijzondere wet van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Met de vergunning kan het Sint-Nicolaascomité in oktober aan de slag om hun doel te ondersteunen. De exacte data binnen week 41 en 42 zijn niet genoemd in het besluit.