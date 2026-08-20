Bierfestival Hop over de grens op 6 september in Baarle-Nassau

Op 6 september vindt Bierfestival Hop over de grens plaats op het Sint Annaplein in Baarle-Nassau. Het evenement duurt van twaalf uur 's middags tot acht uur 's avonds.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft de vergunning voor het Bierfestival Hop over de grens 2026 verleend. Het bierfestival zal plaatsvinden op het Sint Annaplein en biedt bezoekers een middag en avond vol gezelligheid en speciaalbieren.

Het besluit over de evenementenvergunning is op 18 augustus verzonden. Het festival begint om twaalf uur 's middags en eindigt om acht uur 's avonds. Liefhebbers kunnen genieten van een gevarieerd aanbod aan bieren, met een nadruk op lokale en internationale brouwsels.