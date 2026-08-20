Grond wordt toegepast in Wijk en Aalburg

Op 18 augustus is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond in Wijk en Aalburg. Het gaat om een project bij den Oudert, waarbij grond of baggerspecie wordt toegepast.

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De melding heeft betrekking op het toepassen van grond of baggerspecie. Dit betekent dat er grond of baggerslib wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. De locatie van deze activiteit is den Oudert in Wijk en Aalburg.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00021266 en op 18 augustus 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep tegen deze melding. Voor verdere informatie kan het zaaknummer worden gebruikt bij correspondentie.