Woonboerderij in Lierop krijgt vernieuwde kap

Er is een aanvraag ingediend voor het vernieuwen en wijzigen van de kap van een woonboerderij aan Moorsel 3 en 3a in Lierop. Het plan wordt behandeld door de gemeente Someren.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 10 augustus 2026 ingediend bij burgemeester en wethouders van Someren. Het gaat om aanpassingen aan de kap van een woonboerderij in Lierop.

De ingediende aanvraag is voorlopig alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nog geen formeel bezwaar of beroep worden ingediend. Een ontwerp- of definitief besluit over deze aanvraag zal op een later moment door de gemeente worden gepubliceerd.