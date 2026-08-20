Batterijopstelling gepland aan Industrielaan in Someren

In Someren is een aanvraag gedaan voor een batterijopstelling aan de Industrielaan.

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Op 7 augustus hebben burgemeester en wethouders van Someren een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om plannen voor het plaatsen van een batterijopstelling aan de Industrielaan 10.

De aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving gepubliceerd en ligt niet ter inzage. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Zodra er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen, zal hierover opnieuw een bericht verschijnen.