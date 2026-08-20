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Omgevingsvergunning aangevraagd voor inrit Diessenseweg in Hilvarenbeek
Vandaag om 09:22
Bij Diessenseweg 89 in Hilvarenbeek is een aanvraag gedaan om de inrit te verbreden. Het verzoek werd op 14 augustus ingediend bij de gemeente.
Het gaat om een aanvraag voor het aanpassen van de uitweg, inclusief werkzaamheden die mogelijk impact hebben op flora en fauna. De aanvraag heeft kenmerknummer 1068086.
De locatie van de geplande werkzaamheden is Diessenseweg 89 in Hilvarenbeek. De aanvraag is momenteel in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.
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