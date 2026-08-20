Beachbeek 2026 krijgt vergunning voor evenement in Hilvarenbeek

Het evenement Beachbeek 2026 mag plaatsvinden op het Vrijthof in Hilvarenbeek. De gemeente heeft vergunningen verleend voor versterkte muziek, alcohol en het gebruik van de locatie.

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Beachbeek 2026 wordt gehouden van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus op het Vrijthof in Hilvarenbeek. Op vrijdag en zaterdag duurt het evenement tot één uur ’s nachts, terwijl het op zondag om negen uur ’s avonds eindigt. Tijdens kerkdiensten op zondag mag er geen versterkte muziek zijn.

Voor het evenement zijn meerdere vergunningen verleend. Zo is er toestemming om alcohol te schenken en versterkte (live)muziek te draaien. Ook is er een ontheffing voor geluidshinder afgegeven.

De verzenddatum van de vergunningen is 17 augustus 2026. Het evenement valt onder zaaknummer 1050875.