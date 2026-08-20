Plannen voor aanbouw en veranda in Diessen

In Diessen is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een aanbouw en veranda aan een woning aan de Heistraat.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft op 15 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een aanbouw en veranda. Het gaat om een woning aan de Heistraat 6 in Diessen.

De aanvraag heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en is geregistreerd onder kenmerknummer 1068087. Het college van burgemeester en wethouders maakt deze aanvraag bekend als onderdeel van de gebruikelijke procedure.