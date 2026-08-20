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Vergunning aangevraagd voor Luchtmachtdag op 29 oktober in Rijen

Gisteren om 09:22 • Aangepast vandaag om 10:29

Er is een vergunningsaanvraag gedaan voor de Luchtmachtdag op donderdag 29 oktober 2026 in Rijen, van halfeen tot halfvijf ’s middags.

Gevonden voor jou

De Luchtmachtdag wordt georganiseerd aan de Rijksweg 121 in Rijen. 

Meer informatie over het programma of de exacte invulling van deze dag is nog niet bekendgemaakt.

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