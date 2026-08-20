PEMAR Groothandel meldt opslag gevaarlijke stoffen in Rijen

PEMAR Technische Groothandel in Rijen heeft een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. De gemeente Gilze en Rijen heeft de aanvraag op 18 augustus afgehandeld.

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PEMAR Technische Groothandel B.V. aan de Industriestraat 2 in Rijen heeft een melding ingediend in verband met een milieubelastende activiteit. Het gaat om het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen op hun locatie. Daarnaast worden ook andere goederen opgeslagen.

De melding is op 29 mei 2026 ingediend en inmiddels door de gemeente Gilze en Rijen afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z2026-00015327.