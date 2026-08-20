Advertentie
Heusden geeft vergunning voor uitbreiding mestopslag
Vandaag om 09:22
De gemeente Heusden heeft een omgevingsvergunning verleend aan KlusMus V.O.F. in Oudheusden. Het bedrijf mag de opslagcapaciteit voor vaste mest uitbreiden tot meer dan 601 kubieke meter.
De vergunning is onderdeel van een verandering in de schapen- en rundveehouderij op het adres Polderweg 2 in Oudheusden. Het besluit is verstuurd op 18 augustus 2026, nadat de aanvraag op 16 december 2024 werd ingediend.
De uitbreiding van de mestopslag heeft gevolgen voor het milieu en valt onder milieubelastende activiteiten. Het besluit heeft zaaknummer Z2024-00029482 en is digitaal beschikbaar via officiële publicaties van de overheid.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie