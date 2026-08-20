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Vergunningsaanvraag voor rooien boom Sint-Michielsgestel ingetrokken
Vandaag om 09:24
De aanvraag om een suikeresdoorn te rooien aan de Beemdweg in Sint-Michielsgestel is door de aanvrager ingetrokken. Dit gebeurde op 3 augustus.
Het ging om een aanvraag voor het verwijderen van een suikeresdoorn uit een grasveld aan de Beemdweg, naast Schijndelseweg 35. Het plan was om de boom te rooien en te vervangen door een nieuwe aanplant.
De vergunningsaanvraag werd op 18 juni 2026 ingediend, maar is op 3 augustus door de aanvrager zelf teruggetrokken. De reden voor de intrekking is niet bekendgemaakt.
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