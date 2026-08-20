Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunningsaanvraag voor rooien boom Sint-Michielsgestel ingetrokken

Vandaag om 09:24

De aanvraag om een suikeresdoorn te rooien aan de Beemdweg in Sint-Michielsgestel is door de aanvrager ingetrokken. Dit gebeurde op 3 augustus.

Gevonden voor jou

Het ging om een aanvraag voor het verwijderen van een suikeresdoorn uit een grasveld aan de Beemdweg, naast Schijndelseweg 35. Het plan was om de boom te rooien en te vervangen door een nieuwe aanplant.

De vergunningsaanvraag werd op 18 juni 2026 ingediend, maar is op 3 augustus door de aanvrager zelf teruggetrokken. De reden voor de intrekking is niet bekendgemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Sint-Michielsgestel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.