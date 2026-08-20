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Uitbreiding woonhuis Sassenheimseweg Berlicum aangevraagd
Vandaag om 09:24
Er is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de eerste verdieping aan de achterzijde van een woonhuis aan de Sassenheimseweg 12 in Berlicum.
Op 17 augustus 2026 is een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van de eerste verdieping op een bestaande aanbouw aan de achterzijde van een woonhuis aan de Sassenheimseweg 12. Dit valt onder activiteiten zoals bouwen en technische bouwactiviteiten.
De aanvraag wordt momenteel beoordeeld. In deze fase kunnen geen bezwaren of opmerkingen worden ingediend. Pas nadat de vergunning is verleend, is het mogelijk om bezwaar te maken.
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