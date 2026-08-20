Beeldvormende commissie Valkenswaard op 27 augustus

De gemeenteraad van Valkenswaard houdt op donderdag 27 augustus een beeldvormende commissie. De bijeenkomst start om half acht ’s avonds in het gemeentehuis aan de Hofnar 15 en is openbaar.

Gevonden voor jou

Tijdens de commissie worden verschillende onderwerpen besproken, waaronder een voorstel over de herziening van het subsidiebeleid met aanpassingen in de Algemene Subsidie Verordening. Ook staat er een voorstel op de agenda voor een onderzoek naar een onafhankelijke kermisvisie vanaf 2027.

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Valkenswaard en begint om 19.30 uur. Naast het bijwonen op locatie is het mogelijk om de vergadering live te volgen via een webcast. Deze is te bekijken op je computer, tablet of telefoon.

Spreekrecht tijdens de commissie

Bij een beeldvormende commissie kun je inspreken over de agendapunten. Wie hiervan gebruik wil maken, moet zich vooraf aanmelden bij de raadsgriffier van Valkenswaard. Dit kan door voor de dag van de vergadering een mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente.

De volledige agenda van de commissie is te bekijken op de website van Valkenswaard. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in de lokale politiek en de onderwerpen op de agenda.