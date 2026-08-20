Container tijdelijk geplaatst in Dongen

Van 23 oktober tot 6 november wordt een container geplaatst aan de Houtsniphof in Dongen.

Gevonden voor jou

Tussen 23 oktober en 6 november wordt op het adres Houtsniphof 28 in Dongen een container geplaatst. De melding hiervoor is op 14 augustus geregistreerd en valt onder zaaknummer Z2026-00001289.

Er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van de container, omdat dit vergunningsvrij is. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de gemeente Dongen, onder vermelding van het zaaknummer.