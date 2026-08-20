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Buurtbarbecue in Dongen: aanvraag evenementenvergunning ontvangen
Vandaag om 09:25
De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor een buurtbarbecue op 26 september.
Op 17 augustus is bij de gemeente Dongen een aanvraag binnengekomen voor een buurtbarbecue op zaterdag 26 september. Het evenement staat gepland bij de Kinsbergenstraat 8 in Dongen en valt onder zaaknummer Z2026-00001300.
De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt daarna een besluit. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat alle benodigde informatie compleet is. Het gaat om een barbecue bedoeld voor de buurtbewoners.
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