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Buurtbarbecue in Dongen: aanvraag evenementenvergunning ontvangen

Vandaag om 09:25

De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor een buurtbarbecue op 26 september.

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Op 17 augustus is bij de gemeente Dongen een aanvraag binnengekomen voor een buurtbarbecue op zaterdag 26 september. Het evenement staat gepland bij de Kinsbergenstraat 8 in Dongen en valt onder zaaknummer Z2026-00001300.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt daarna een besluit. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat alle benodigde informatie compleet is. Het gaat om een barbecue bedoeld voor de buurtbewoners.

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