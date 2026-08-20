Vergunningsaanvraag voor kappen van drie bomen in Dongen

Op 5 augustus is een aanvraag ingediend om drie bomen te kappen in het Dongepark in Dongen. De gemeente beoordeelt deze aanvraag volgens de standaard procedure.

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De aanvraag betreft het kappen van drie bomen op de locatie Dongepark 1V-3004 in Dongen. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00001305. Daarnaast valt deze aanvraag onder de categorie flora- en fauna-activiteiten, omdat het mogelijk invloed heeft op de natuur.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, kan de termijn worden opgeschort. Over de voortgang van de aanvraag besluit de gemeente na beoordeling.