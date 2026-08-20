Kennedymars van de Langstraat krijgt vergunning voor 2026

De Kennedymars van de Langstraat mag op 12 en 13 september 2026 plaatsvinden in Waalwijk. Het evenement start en eindigt op het Raadhuisplein en de Markt, met een route door Waalwijk, Heusden en Loon op Zand.

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De burgemeester en het college van Waalwijk hebben een vergunning verleend voor de Kennedymars van de Langstraat 2026. Het evenement begint zaterdag 12 september om vier uur ’s middags en duurt tot zondag 13 september vijf uur ’s middags. De medische hoofdpost is gevestigd in het Willem van Oranje college, locatie De Gaard 4 in Waalwijk.

Van zaterdagavond acht uur tot zondagmiddag vier uur worden wegen in Waalwijk, Heusden en Loon op Zand tijdelijk afgesloten. Het college heeft daarnaast ontheffing gegeven voor het veroorzaken van geluid tijdens het evenement.