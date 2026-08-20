ZLM Tour 2026 met VIP-event en wegafsluitingen in Waalwijk

Op zondag 6 september 2026 vindt de ZLM Tour plaats in Waalwijk, inclusief VIP-event en side-events. Voor het wielerevenement worden meerdere wegen tijdelijk afgesloten.

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De ZLM Tour start om twaalf uur ’s middags op het Raadhuisplein in Waalwijk en eindigt rond vier uur ’s middags op de Ambrosiusweg. Naast de wielerwedstrijd is er een VIP-event bij de doorsteek van de Ambrosiusweg naar de Olympiaweg en zijn er diverse side-events, zoals bij sporthal De Zeine op de Olympiaweg. Deze activiteiten vinden plaats tussen tien uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags.

Om het evenement mogelijk te maken, worden op zondag 6 september tussen zeven uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds meerdere wegen in Waalwijk afgesloten. Daarnaast is de doorsteek van de Ambrosiusweg naar de Olympiaweg al vanaf woensdag 2 september om acht uur ’s ochtends tot maandag 7 september om zes uur ’s avonds afgesloten.

Het college van Waalwijk heeft ook ontheffing verleend voor het veroorzaken van geluid tijdens het evenement. Het besluit over de vergunning is op 18 augustus 2026 bekend gemaakt.