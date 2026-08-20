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Gemeente Waalwijk wil strook grond aan Winterdijk verkopen
Vandaag om 09:25
De gemeente Waalwijk heeft plannen om een strook grond van 70 m² aan de Winterdijk te verkopen aan de eigenaar van het naastgelegen perceel.
Het gaat om een stuk grond dat kadastraal bekend is onder sectie G, nummer 1778 ged. De gemeente vindt dat de koper de enige geschikte kandidaat is, omdat de strook direct aan zijn perceel grenst. Hierdoor kan het stuk grond niet aan anderen worden aangeboden.
Belangstellenden die denken dat zij recht hebben op de grond, kunnen binnen twintig dagen na publicatie een juridische procedure starten. Dit moet via een kort geding bij de bevoegde rechter. De gemeente moet hiervan direct op de hoogte worden gebracht.
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