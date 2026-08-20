Vergunning aangevraagd voor berging en extra inrit in Oosterhout

Voor een woning aan de Abdis van Thornstraat in Oosterhout is een vergunning aangevraagd om een berging te bouwen en een tweede inrit toe te voegen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Abdis van Thornstraat 33 in Oosterhout. De plannen omvatten het realiseren van een berging en het aanleggen van een extra inrit. De aanvraag is op 3 augustus 2026 ontvangen.