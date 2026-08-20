Kunstwerk krijgt plek aan Hoogstraat in Oosterhout

In Oosterhout is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een kunstwerk in de openbare ruimte aan de Hoogstraat. De aanvraag is op 10 augustus 2026 ontvangen.

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Het kunstwerk zal worden geplaatst op een specifieke locatie aan de Hoogstraat. De gemeente heeft hiervoor een aanvraag ontvangen, waarbij het referentienummer 1103052 wordt gehanteerd.

Het is nog niet bekend wanneer het kunstwerk daadwerkelijk geplaatst zal worden. Dit hangt af van de afhandeling van de vergunningsprocedure.