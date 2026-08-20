Bedrijfswoning camping in Oosterhout wordt gerenoveerd en uitgebreid

Er is een aanvraag ingediend om de bedrijfswoning bij een camping aan de Bredaseweg in Oosterhout te renoveren en uit te breiden. Het verzoek is op 11 augustus 2026 ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

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De aanvraag betreft het aanpassen van de bedrijfswoning bij Camping 1, gelegen aan de Bredaseweg 160 in Oosterhout. Het plan omvat zowel renovatie als uitbreiding van de woning.

Op dit moment kunnen er geen bezwaren worden ingediend. Dit is pas mogelijk wanneer het college een besluit neemt over de aanvraag. De publicatie van dergelijke besluiten zal op de gebruikelijke manier plaatsvinden.