Nieuwe vergunning voor gevelaanpassing in Oosterhout

Er is een vergunning verleend voor het aanpassen van een kozijn en gevelopening aan de voorzijde van een pand aan Leijsenhoek 53 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor werkzaamheden aan een pand aan Leijsenhoek 53. Het gaat om wijzigingen in het kozijn en de gevelopening in de voorgevel. Het besluit is verzonden op 7 augustus 2026.

De vergunning treedt direct in werking vanaf de dag van bekendmaking aan de aanvrager. Meer informatie over de plannen kan digitaal worden opgevraagd bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout.