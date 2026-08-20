Vergunningsaanvraag voor OV-hub Amphia in Oosterhout

Er is een vergunningsaanvraag gedaan voor een nieuwe OV-hub bij het Amphia aan de Pasteurlaan in Oosterhout. Het gaat om de aanleg van een busstation met bijbehorende infrastructuur.

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De aanvraag is op 13 augustus 2026 ingediend en heeft betrekking op locatiecode 2026081300218. Het plan omvat de ontwikkeling van een openbaar vervoerknooppunt, inclusief een busstation, bij het Amphia ziekenhuis.

In Oosterhout wordt hiermee gewerkt aan verbeterde vervoersmogelijkheden, die het gebied rondom de Pasteurlaan moeten gaan versterken. Het doel is om het openbaar vervoer toegankelijker te maken voor reizigers in de regio.