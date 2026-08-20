Vergunning voor container sloopafval op gemeentegrond in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd om tijdelijk gemeentegrond te gebruiken voor een container met sloopafval aan de Veerseweg 37 in Oosterhout.

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De aanvraag betreft het neerzetten van een afvalcontainer op gemeentegrond voor sloopafval. Het gaat om de locatie Veerseweg 37 in Oosterhout, waar dit tijdelijk gebruik is aangevraagd. De aanvraag is op 9 augustus 2026 ingediend en heeft referentienummer 1102962.

Gemeentegrond wordt gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals het plaatsen van containers bij renovaties of sloopwerkzaamheden. Voor dit soort gebruik is altijd een vergunning nodig om overlast en mogelijke schade aan de openbare ruimte te voorkomen.