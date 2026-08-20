Burgemeester Bladel geeft politie bevoegdheid tot gebiedsverbod kermis

De burgemeester van Bladel heeft de politie toestemming gegeven om tijdens de kermis van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 augustus 2026 gebiedsverboden op te leggen. Dit is bedoeld om ernstige ordeverstoringen te voorkomen.

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De maatregel is genomen omdat vorig jaar meerdere incidenten plaatsvonden tijdens de kermis in Bladel. Vooral enkele bekende jeugdgroepen waren toen verantwoordelijk voor het verstoren van de openbare orde. De burgemeester wil dit jaar problemen voorkomen door een streng beleid te voeren.

Het gebiedsverbod kan maximaal vijf dagen duren en geldt voor het centrum van Bladel of andere kermislocaties waar de ordeverstoring plaatsvindt. Het verbod wordt alleen opgelegd als het noodzakelijk is om de rust tijdens de kermis te bewaren. De politie krijgt hiervoor mandaat van de burgemeester.

Het besluit is geldig van 21 tot en met 25 augustus 2026 en is ondertekend op 17 augustus 2026.